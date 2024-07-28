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«Краснодар» — «Динамо» Мх: после первого тайма счёт в матче 2-го тура РПЛ не открыт

«Краснодар» — «Динамо» Мх: после первого тайма счёт в матче 2-го тура РПЛ не открыт
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Краснодар» занял второе место. Махачкалинское «Динамо» стало вторым в Мелбет Первой лиги и впервые в истории вышло в РПЛ.

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