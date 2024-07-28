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«Одно очко в двух матчах — так себе результат». Защитник «Химок» — о старте клуба в РПЛ

«Одно очко в двух матчах — так себе результат». Защитник «Химок» — о старте клуба в РПЛ
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Защитник «Химок» Данил Степанов поделился мнением о матче со «Спартаком» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

— Как оцените старт сезона для «Химок»?
— Одно очко в двух матчах – это так себе результат.

— Со «Спартаком» рассчитывали хотя бы на ничью?
— Мы всегда хотим побеждать.

— Расскажите, как работается с новым тренером. Какие у него требования?
— Нормально работается. Общаемся с ним через переводчика. Нет проблем.

— Каким вам показался «Спартак», который неудачно стартовал в чемпионате?
— Они сегодня молодцы. Хорошо играли. От этой команды все всегда ждут побед.

— Но «Химки» в первом тайме смотрелись со «Спартаком» на равных.
— Если не брать концовку, то да, — приводит слова Степанова «Евро-Футбол.Ру».

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