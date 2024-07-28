«Одно очко в двух матчах — так себе результат». Защитник «Химок» — о старте клуба в РПЛ

Защитник «Химок» Данил Степанов поделился мнением о матче со «Спартаком» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.
— Как оцените старт сезона для «Химок»?
— Одно очко в двух матчах – это так себе результат.
— Со «Спартаком» рассчитывали хотя бы на ничью?
— Мы всегда хотим побеждать.
— Расскажите, как работается с новым тренером. Какие у него требования?
— Нормально работается. Общаемся с ним через переводчика. Нет проблем.
— Каким вам показался «Спартак», который неудачно стартовал в чемпионате?
— Они сегодня молодцы. Хорошо играли. От этой команды все всегда ждут побед.
— Но «Химки» в первом тайме смотрелись со «Спартаком» на равных.
— Если не брать концовку, то да, — приводит слова Степанова «Евро-Футбол.Ру».