Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о ничейном результате в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0).

«Довольно неплохая игра. И у хозяев были определённые моменты, и у нас. Мы понимали, что они хороши на пространстве. Наша задача была не дать это пространство. Мы не должны были слишком высоко подниматься в позиционных атаках. Была определённая отметка, с которой должны были атаковать. Понимали, что если мы будем ещё выше, то при потере мяча они быстро вылетают в атаку. Мы эти нюансы пытались блокировать.

Игра была отрезками, где‑то мы больше сидели в обороне, где‑то в атаке находились больше. Самое главное — мы должны были сдерживать баланс, что при атаке, что при обороне», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.