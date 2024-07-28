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«Тюмень» одержала уверенную победу в гостях в матче 3-го тура Первой лиги с «Шинником»

«Тюмень» одержала уверенную победу в гостях в матче 3-го тура Первой лиги с «Шинником»
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Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Максим Перезва из Раменского. «Тюмень» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Тюмень
Тюмень
0:1 Кенфак – 59'     0:2 Коротаев – 90+4'    

На 59-й минуте первый гол в матче забил камерунский полузащитник «Тюмени» Оливье Кенфак. Финальный счёт установил полузащитник Александр Коротаев на 90+4-й минуте — 2:0.

После трёх туров Первой лиги ярославский клуб не заработал ни одного очка и на текущий момент располагается на 18-м месте в турнирной таблице. «Тюмень» набрала три очка и находится на 12-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет московское «Торпедо», набравшее семь очков в трёх матчах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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