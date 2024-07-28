«Тюмень» одержала уверенную победу в гостях в матче 3-го тура Первой лиги с «Шинником»

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Максим Перезва из Раменского. «Тюмень» одержала победу со счётом 2:0.

На 59-й минуте первый гол в матче забил камерунский полузащитник «Тюмени» Оливье Кенфак. Финальный счёт установил полузащитник Александр Коротаев на 90+4-й минуте — 2:0.

После трёх туров Первой лиги ярославский клуб не заработал ни одного очка и на текущий момент располагается на 18-м месте в турнирной таблице. «Тюмень» набрала три очка и находится на 12-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет московское «Торпедо», набравшее семь очков в трёх матчах.