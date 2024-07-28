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«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги
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Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Фалов из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч завершился победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гонгадзе – 43'     0:2 Алиев – 79'     1:2 Кожемякин – 90+1'    

У гостей авторами голов стали Георгий Гонгадзе и Камран Алиев. У хозяев забил Олег Кожемякин.

В параллельной игре 3-го тура Первой лиги встретились владикавказская «Алания» и московская «Родина». Матч проходил на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Инал Танашев из Нальчика. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Родины».

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Родина
Москва
0:1 Гордюшенко – 71'    

Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник московского клуба Астемир Гордюшенко.

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