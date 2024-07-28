«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Фалов из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч завершился победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.
У гостей авторами голов стали Георгий Гонгадзе и Камран Алиев. У хозяев забил Олег Кожемякин.
В параллельной игре 3-го тура Первой лиги встретились владикавказская «Алания» и московская «Родина». Матч проходил на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Инал Танашев из Нальчика. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Родины».
Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник московского клуба Астемир Гордюшенко.
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