Игрок сборной Украины Яремчук перейдёт в «Олимпиакос» — источник

28-летний нападающий «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук, выступавший в прошедшем сезоне за испанскую «Валенсию» на правах аренды, станет игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщил журналист Ягиз Сабункоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб уже достиг договорённости с игроком. Сообщается, что «Олимпиакос» заплатит за Яремчука € 3,5 млн. В понедельник футболист пройдёт медицинское обследование в Афинах.

Яремчук выступает за «Брюгге» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.