Российская Премьер-Лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 июля, матчем «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) завершился 2-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 2-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3;

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:3;

«Рубин» — «Зенит» — 0:4;

«Динамо» Москва — «Локомотив» — 3:1;

«Факел» — «Акрон» — 0:2;

«Химки» — «Спартак» — 1:3;

«Оренбург» — «Ахмат» — 0:0;

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 0:0.

Таким образом, по итогам 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с шестью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший четыре очка.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород».