БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июля, матчем «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) завершился 2-й тур нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 2-го тура РПЛ:

  • «Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3;
  • «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 0:3;
  • «Рубин» — «Зенит» — 0:4;
  • «Динамо» Москва — «Локомотив» — 3:1;
  • «Факел» — «Акрон» — 0:2;
  • «Химки» — «Спартак» — 1:3;
  • «Оренбург» — «Ахмат» — 0:0;
  • «Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 0:0.

Таким образом, по итогам 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с шестью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший четыре очка.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород».

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android