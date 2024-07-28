В «Севилье» отреагировали на слухи об интересе к Фёдору Чалову

Директор испанской «Севильи» по связям со СМИ Альваро Рамирес прокомментировал слухи об интересе к форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову.

«У «Севильи» другая цель для усиления нападения», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что испанская «Севилья» проявляет интерес к Фёдору Чалову. Об этом сообщал журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.