БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предлагали подписать полузащитника «Риеки» Фрука. Клуб отказался

ЦСКА предлагали подписать полузащитника «Риеки» Фрука. Клуб отказался
Комментарии

Московскому ЦСКА предлагали подписать хорватского полузащитника «Риеки» Тони Фрука. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В клубе узнавали условия сделки, но после совещаний внутри, в том числе и с тренерским штабом, от варианта решили отказаться.

Тони Фруку 23 года. Он был заигран за молодёжную сборную Хорватии, но в составе взрослой национальной команды ещё не выступал. Полузащитник оказался в клубе «Риека» в июле 2023 года — он перешёл в команду на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фрука в € 5 млн.

Напомним, московский ЦСКА после двух туров РПЛ набрал четыре очка и занимает третье место в таблице.

Материалы по теме
ЦСКА аккуратно разобрал «Пари НН» без Чалова. Но проблемы у Николича всё равно есть
Видео
ЦСКА аккуратно разобрал «Пари НН» без Чалова. Но проблемы у Николича всё равно есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android