ЦСКА предлагали подписать полузащитника «Риеки» Фрука. Клуб отказался

Московскому ЦСКА предлагали подписать хорватского полузащитника «Риеки» Тони Фрука. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В клубе узнавали условия сделки, но после совещаний внутри, в том числе и с тренерским штабом, от варианта решили отказаться.

Тони Фруку 23 года. Он был заигран за молодёжную сборную Хорватии, но в составе взрослой национальной команды ещё не выступал. Полузащитник оказался в клубе «Риека» в июле 2023 года — он перешёл в команду на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фрука в € 5 млн.

Напомним, московский ЦСКА после двух туров РПЛ набрал четыре очка и занимает третье место в таблице.