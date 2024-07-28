«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги
Поделиться
Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Целовальников из Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч завершился победой «Чайки» со счётом 4:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бамматгереев – 29' 2:0 Библик – 41' 3:0 Янов – 63' 4:0 Руденко – 82'
В составе хозяев забитыми мячами отметились следующие футболисты: Муслим Бамматгереев, Станислав Библик, Данила Янов и Владислав Руденко.
Таким образом, «Чайка» заработала семь очков после трёх туров. Она вышла на первое место в турнирной таблице. «Нефтехимик», в активе которого осталось шесть очков, опустился на седьмое место.
Комментарии
- 28 июля 2024
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:57
-
20:54
-
20:41
-
20:19
-
20:18
-
19:57
-
19:52
-
19:45
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:32
-
18:26
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:03
-
18:02
-
17:59