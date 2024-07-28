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«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги

«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги
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Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Целовальников из Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч завершился победой «Чайки» со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бамматгереев – 29'     2:0 Библик – 41'     3:0 Янов – 63'     4:0 Руденко – 82'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились следующие футболисты: Муслим Бамматгереев, Станислав Библик, Данила Янов и Владислав Руденко.

Таким образом, «Чайка» заработала семь очков после трёх туров. Она вышла на первое место в турнирной таблице. «Нефтехимик», в активе которого осталось шесть очков, опустился на седьмое место.

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