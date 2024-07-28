«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги

Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» (Песчанокопское, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Целовальников из Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч завершился победой «Чайки» со счётом 4:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились следующие футболисты: Муслим Бамматгереев, Станислав Библик, Данила Янов и Владислав Руденко.

Таким образом, «Чайка» заработала семь очков после трёх туров. Она вышла на первое место в турнирной таблице. «Нефтехимик», в активе которого осталось шесть очков, опустился на седьмое место.