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Тренер «Оренбурга» Деограсия: я остался не очень доволен игрой с «Ахматом»

Тренер «Оренбурга» Деограсия: я остался не очень доволен игрой с «Ахматом»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что остался недоволен игрой команды в матче 2‑го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«На самом деле я остался не очень доволен этой игрой, не хватало глубины в первом тайме, мы были больше похожи на команду, которая играет в гандбол. Нужно было больше играть вперёд. Но мы эти моменты улучшили, обсудили с командой в раздевалке в перерыве. Второй тайм получился лучше. Мы заслуживали победы, моменты у нас были. Начали играть больше между линиями, но в итоге по очку нам и «Ахмату», продолжаем дальше.

Получилась интересная игра, было много ударов по воротам, болельщики, наверное, насладились этой игрой. Надеюсь, что и дальше придут нас поддерживать», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.

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