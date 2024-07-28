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Игрок «Динамо» Чавес рассказал о том, когда выйдет на поле в составе команды

Игрок «Динамо» Чавес рассказал о том, когда выйдет на поле в составе команды
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о том, когда будет готов выйти на поле в составе бело-голубых.

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31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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«Всё нормально, к следующему матчу буду полностью готов», — приводит слова Чавеса «РБ Спорт».

Следующий матч «Динамо» сыграет в Кубке России с московским «Спартаком». Игра состоится в среду, 31 июля, начало в 18:30 мск.

Напомним, 17 июля футболист прибыл в расположение команды после участия в Кубке Америки в США в составе сборной Мексики.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за москвичей 32 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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