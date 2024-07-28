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Результаты матчей РПЛ 28 июля

Результаты матчей РПЛ 28 июля
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Сегодня, 28 июля, состоялись три заключительных матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Представляем вашему вниманию результаты матчей, которые были сыграны в указанный день.

  • 15:00 мск. «Химки» — «Спартак» (1:3)
  • 17:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат» (0:0)
  • 20:00 мск. «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0)

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.

Три команды всё ещё не набирали очки в нынешнем сезоне РПЛ — «Крылья Советов», «Пари НН» и «Факел».

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