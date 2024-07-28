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«Вест Хэм» может перехватить игрока сборной Франции Фофана у «Милана» — L'Equipe

«Вест Хэм» может перехватить игрока сборной Франции Фофана у «Милана» — L'Equipe
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Английский «Вест Хэм» может перехватить полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана у итальянского «Милана». Об этом сообщил L’Equipe.

По информации источника, итальянцы уже договорились с игроком и сделали предложение монегаскам в размере € 17 млн, которое те отклонили. «Милан» собирается обозначить новую сумму. В это время «Вест Хэм» направил французам предложение в € 35 млн, которое и ожидало «Монако».

Футболист принял участие в трёх матчах за сборную Франции на чемпионате Европы 2024 года в Германии, с которой дошёл до 1/2 финала турнира.

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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