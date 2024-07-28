«Мы, наверное, надеялись на чудо». Тренер «Сочи» Морено — о матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении в матче со «СКА-Хабаровск» (1:2) в матче 3-го тура Мелбет Первой лиги.

«Здесь мало что можно прокомментировать. Соперник нанёс два удара и забил два гола, мы же, в свою очередь, не смогли сделать больше, чем забить один гол и несколько раз подойти к воротам «СКА-Хабаровск».

Как и в прошлом сезоне, мы, наверное, надеялись на чудо, пытались вытащить этот матч, но, к сожалению, не получилось. Подводя итоги этих игр, получается, что в трёх встречах у нас одна ничья. Конечно, мы стартовали очень плохо. Если мы по-прежнему думаем про те же самые цели, которые мы ставили перед началом чемпионата, то, разумеется, это неудовлетворительный результат.

Но впереди ещё много матчей. На следующей неделе мы постараемся победить, затем войти в ритм и начать выигрывать оставшиеся матчи. Я уверен, что результаты обязательно придут», — сказал Морено на пресс-конференции.