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Сборная Испании обыграла Францию в финале юношеского чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании обыграла Францию в финале юношеского чемпионата Европы по футболу
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Завершился финальный матч юношеского чемпионата Европы U19, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:0.

U19 ЧЕ-2024 . Финал
28 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Испания U19
Окончен
2 : 0
Франция U19
1:0 Браво – 41'     2:0 Жак – 68'    
Удаления: нет / Гомис – 76'

На 41-й минуте нападающий испанцев Икер Браво открыл счёт. На 68-й минуте защитник сборной Франции Жереми Жак срезал мяч в свои ворота, удвоив преимущество юношеской «Фурия Роха».

На 76-й минуте сборная Франции осталась вдесятером. Красную карточку получил защитник Йони Гомис. Французы в концовке так и не смогли распечатать ворота соперника.

Таким образом, юношеская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы в возрастной категории до 19 лет.

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