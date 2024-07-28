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Сборная Испании обыграла Францию в финале юношеского чемпионата Европы по футболу

Завершился финальный матч юношеского чемпионата Европы U19, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:0.

На 41-й минуте нападающий испанцев Икер Браво открыл счёт. На 68-й минуте защитник сборной Франции Жереми Жак срезал мяч в свои ворота, удвоив преимущество юношеской «Фурия Роха».

На 76-й минуте сборная Франции осталась вдесятером. Красную карточку получил защитник Йони Гомис. Французы в концовке так и не смогли распечатать ворота соперника.

Таким образом, юношеская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы в возрастной категории до 19 лет.