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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Варан стал игроком «Комо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Варан стал игроком «Комо»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Рафаэль Варан стал игроком «Комо», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Итальянский клуб подписал контракт с чемпионом мира на два года с возможностью продления.

30 июня 2024 года закончилось трудовое соглашение француза с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Напомним, в минувшем сезоне клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса занял второе место в Серии B и вышел в элитный дивизион Италии.

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