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«Так играть — непростительно». Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Динамо» Мх

«Так играть — непростительно». Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Динамо» Мх
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

— Первый тайм мы провалили. Так играть — непростительно. Это касается как единоборств, так и качества игры. Это была первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и то, что происходило на поле, это не должно повторяться. Во втором тайме игра уже была получше, но мы должны больше контролировать игру и создавать моментов. Мы не заслуживали победы, команде есть что обсудить и над чем поработать.

— Как оцениваете содержание игры «Краснодара»?
— Вообще не удовлетворило, никак, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» с двумя очками располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет с воронежским «Факелом» на выезде. Игра состоится 4 августа.

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