Игрок «Ливерпуля» Эндо мог перейти в «Марсель» — Фабрицио Романо

«Ливерпуль» отклонил предложение «Марселя» по полузащитнику сборной Японии Ватару Эндо, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры велись о сумме в размере € 14 млн. Сообщается, что они сорвались несколько недель назад. Сейчас «Марсель» сосредоточен на других кандидатурах и приобретениях.

Эндо выступает за «Ливерпуль» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за мерсисайдцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.