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«Это «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после игры с «Краснодаром»

«Это «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после игры с «Краснодаром»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Вы провели сегодня достойный матч! Выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Надёжно действовали в обороне, но чуть удачливее могли быть в атаке. Самое главное, что проявили характер и сыграли организованно. Честь вам и хвала за это! Скажу так: это «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в социальной сети.

Махачкалинское «Динамо» с двумя очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 4 августа примет «Пари Нижний Новгород».

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