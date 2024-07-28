«Это «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после игры с «Краснодаром»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

«Вы провели сегодня достойный матч! Выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Надёжно действовали в обороне, но чуть удачливее могли быть в атаке. Самое главное, что проявили характер и сыграли организованно. Честь вам и хвала за это! Скажу так: это «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в социальной сети.

Махачкалинское «Динамо» с двумя очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 4 августа примет «Пари Нижний Новгород».