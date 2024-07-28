«Оренбург» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с двух сухих матчей подряд

«Оренбург» впервые в своей истории начал сезон Российской Премьер-Лиги с двух сухих матчей подряд после ничейной игры с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл «на ноль» в матче со «Спартаком». Игра закончилась со счётом 2:0.

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.

В 3-м туре первенства «Оренбург» сыграет домашний матч с ЦСКА. Игра пройдет 4 августа, начало в 15:30 мск.

Напомним, «Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей.