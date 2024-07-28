Созин: у Барко есть задатки стать лидером «Спартака», но давайте посмотрим на дистанции

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре новичка красно-белых Эсекьеля Барко в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

«После игры «Спартака» и «Химок» все выделили Барко. По первому матчу – футболист очень высокого качества, задатки лидера есть, игру на себя брал, да и гол со штрафного стоит дорогого. Но это «Химки» и первый матч. Давайте посмотрим на дистанции. Если будет выделяться – значит, у «Спартака» появился лидер. Но пока рано. Но если сравнивать с Койта, который в ЦСКА провёл два матча, и тут один у Барко – «Спартак» с игроком угадал. Но дайте ему время до зимы. А так – всё при нём: скорость, дриблинг, смелость, удар», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.