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Созин: у Барко есть задатки стать лидером «Спартака», но давайте посмотрим на дистанции

Созин: у Барко есть задатки стать лидером «Спартака», но давайте посмотрим на дистанции
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре новичка красно-белых Эсекьеля Барко в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«После игры «Спартака» и «Химок» все выделили Барко. По первому матчу – футболист очень высокого качества, задатки лидера есть, игру на себя брал, да и гол со штрафного стоит дорогого. Но это «Химки» и первый матч. Давайте посмотрим на дистанции. Если будет выделяться – значит, у «Спартака» появился лидер. Но пока рано. Но если сравнивать с Койта, который в ЦСКА провёл два матча, и тут один у Барко – «Спартак» с игроком угадал. Но дайте ему время до зимы. А так – всё при нём: скорость, дриблинг, смелость, удар», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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