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Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 28 июля

Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 28 июля
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Вчера, 28 июля, был проведён второй игровой день женского олимпийского турнира по футболу в Париже (Франция). Он вместил в себя шесть матчей команд из групп А, В и С. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей 28 июля:

  • Новая Зеландия — Колумбия — 0:2;
  • Бразилия — Япония — 1:2;
  • Австралия— Замбия — 6:5;
  • Испания — Нигерия — 1:0;
  • Франция — Канада — 1:2;
  • США — Германия — 4:1.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проводится с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является женская национальная команда Канады. В финале североамериканки обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной является США, на счету которых четыре золота.

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