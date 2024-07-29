Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 28 июля

Вчера, 28 июля, был проведён второй игровой день женского олимпийского турнира по футболу в Париже (Франция). Он вместил в себя шесть матчей команд из групп А, В и С. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей 28 июля:

Новая Зеландия — Колумбия — 0:2;

Бразилия — Япония — 1:2;

Австралия— Замбия — 6:5;

Испания — Нигерия — 1:0;

Франция — Канада — 1:2;

США — Германия — 4:1.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проводится с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является женская национальная команда Канады. В финале североамериканки обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной является США, на счету которых четыре золота.