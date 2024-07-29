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Экс-капитаном «Барселоны» Серхи Роберто интересуются два клуба АПЛ — источник

Экс-капитаном «Барселоны» Серхи Роберто интересуются два клуба АПЛ — источник
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Клубы английской Премьер-лиги интересуются бывшим защитником и капитаном «Барселоны» Серхи Роберто, сообщает интернет-издание Football Espana.

По информации источника, конкретный интерес к испанцу проявляют «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Роберто в Испании интересуются «Севилья», «Валенсия» и «Жирона».

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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