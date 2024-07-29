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Писарев: если бы не Барко, скорости игры «Химки» — «Спартак» были бы на уровне Первой лиги

Писарев: если бы не Барко, скорости игры «Химки» — «Спартак» были бы на уровне Первой лиги
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что остался недоволен темпом игры в матче «Химки» — «Спартак» во 2‑м туре РПЛ. Встреча состоялась 28 июля. Она закончилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«В первом тайме скорости меня не впечатлили абсолютно. Если бы не Эсекьель Барко, это были вообще скорости Первой лиги. Видно, что он мастеровитый парень. «Химки» развалились после счёта 0:2, некоторые футболисты обиделись на решения Казарцева. Скорости небольшие. Поэтому сейчас не нужно делать далеко идущих выводов по командной игре «Спартака», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России московский «Спартак» имеет на своём счету три очка. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. «Химки», у которых одно очко, занимают 13-ю строчку.

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