Тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о переходе экс-игрока сборной Франции Варана в клуб

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о переходе экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэля Варана в итальянский клуб.

«Рафаэль — особый игрок. Его трансфер является подтверждением амбиций, которые есть у нашего клуба. Он выиграл так много трофеев за свою карьеру. Опыт, который он накопил за два чемпионата мира, в которых принимал участие, нельзя недооценивать. Я не могу дождаться начала работы с ним», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба на официальном сайте.

О переходе Рафаэля Варана в «Комо» было объявлено вчера, 28 июля. Футболист подписал контракт с клубом на два года.

30 июня 2024 года закончилось трудовое соглашение француза с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.