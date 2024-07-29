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В тренерском штабе сборной России прокомментировали слухи о конфликте Карпина и Глушенкова

В тренерском штабе сборной России прокомментировали слухи о конфликте Карпина и Глушенкова
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев опроверг информацию о конфликте нападающего «Зенита» Максима Глушенкова с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

— Ничего личного там нет?
— Абсолютно нет. Никаких проблем со штабом у Глушенкова нет. Это вопрос готовности футболиста. Мы сейчас будем готовить расширенный список, и, я думаю, он там должен быть, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, что у Глушенкова случился конфликт с Валерием Карпиным. В связи с этим футболист не вызывается в сборную России.

Напомним, этим летом Максим Глушенков сменил клубную прописку, перейдя из «Локомотива» в «Зенит».

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