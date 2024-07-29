«Так не может продолжаться». Капитан «Краснодара» Сперцян — о матче с «Динамо» Мх в РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче с «Динамо» из Махачкалы во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (0:0).

— Тяжёлый матч. Остаётся только готовиться, анализировать. Так не может продолжаться. Махачкала? Сейчас нет команд, с которыми легко играть. У нас действительно многое не получалось. Но не было недооценки соперника. Почему три игры не можем победить? Трудно сказать.

— О чём говорили с болельщиками после матча?

— Они были недовольны игрой, как и мы сами. Просто обсудили всё.

— Каково быть в роли капитана?

— Чувствую ответственность, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» с двумя очками располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет с воронежским «Факелом» на выезде. Игра состоится 4 августа.