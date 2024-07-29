БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так не может продолжаться». Капитан «Краснодара» Сперцян — о матче с «Динамо» Мх в РПЛ

«Так не может продолжаться». Капитан «Краснодара» Сперцян — о матче с «Динамо» Мх в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче с «Динамо» из Махачкалы во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

— Тяжёлый матч. Остаётся только готовиться, анализировать. Так не может продолжаться. Махачкала? Сейчас нет команд, с которыми легко играть. У нас действительно многое не получалось. Но не было недооценки соперника. Почему три игры не можем победить? Трудно сказать.

— О чём говорили с болельщиками после матча?
— Они были недовольны игрой, как и мы сами. Просто обсудили всё.

— Каково быть в роли капитана?
— Чувствую ответственность, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» с двумя очками располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет с воронежским «Факелом» на выезде. Игра состоится 4 августа.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Так играть — непростительно». Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android