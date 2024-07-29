«Просто чудовищно». Генич – об игре «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо»

Российский комментатор Константин Генич раскритиковал игру «Краснодара» в матче второго тура чемпионата России с махачкалинском «Динамо».

«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди на Кривцова — и всё. Печальное зрелище в первом тайме», — написал Генич в телеграм-канале.

После двух туров чемпионата России «Краснодар» набрал два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграл ничью с «Ахматом» со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который также завершился со счётом 1:1.

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