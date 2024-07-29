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«Просто чудовищно». Генич – об игре «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо»

«Просто чудовищно». Генич – об игре «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо»
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Российский комментатор Константин Генич раскритиковал игру «Краснодара» в матче второго тура чемпионата России с махачкалинском «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди на Кривцова — и всё. Печальное зрелище в первом тайме», — написал Генич в телеграм-канале.
После двух туров чемпионата России «Краснодар» набрал два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграл ничью с «Ахматом» со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который также завершился со счётом 1:1.

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