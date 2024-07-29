«Краснодар» показал момент жёсткого разговора Мусаева с игроками в раздевалке после матча

«Краснодар» опубликовал видео эмоционального разговора главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в раздевалке после ничьей в матче с махачкалинским «Динамо» (0:0) в РПЛ.

«То, что болельщики выражают вам своё недовольство, они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Не имеем права, прежде всего, по отношению, по настрою, по первому тайму. Это не позволительно. Что угодно может быть, но выходить и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленным… на что вы рассчитывали? Ответственность вся на мне, я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, так продолжаться не может дальше», — сказал Мусаев в раздевалке.

После двух туров чемпионата России «Краснодар» набрал два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.

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