Адиев прокомментировал старт «Ахмата» в РПЛ с двух ничьих подряд

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о своём отношении к результатам команды на старте сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Грозненцы начали чемпионат с двух ничейных матчей — с «Краснодаром» на своём поле (1:1) и «Оренбургом» на выезде (0:0).
«Всегда хочется чего-то большего. Конечно, хотелось побед. С «Краснодаром» у нас был довольно неплохой матч, мы могли выжать больше. Но я сам себе всегда говорю: какой есть результат на табло — значит, это мы и заслужили. Если две ничьи — значит, на большее мы не наиграли. Результат такой, какой есть, мы это принимаем», — приводит слова Адиева пресс-служба «Ахмата».
По итогам двух стартовых туров РПЛ грозненский «Ахмат» набрал два очка и занимает в турнирной таблице 11-е место, на одно очко опережая зону стыковых матчей.
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