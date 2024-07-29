Адиев высказался о выборе лучшим игроком матча «Оренбург» — «Ахмат» Флорентина, а не Шелии

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал комментарий по итогам выездного матча 2-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

— Матч получился сложным. Опасные моменты были и у хозяев, и у нас, где мы могли выжать больше. Но, как и в игре с «Краснодаром», наверное, ничья закономерна.

— Эксперты выбрали лучшим игроком Габриэля Флорентина. Не думаете, что Шелия был лучше всех на поле?

— Возможно, для кого-то лучшим был Флорентин, для кого-то Шелия. У нас каждый в команде делает свою определенную работу, — приводит слова Адиева официальный телеграм-канал «Ахмата».

В матче 2-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» (0:0) голкипер гостей Гиорги Шелия отразил пять ударов в створ своих ворот. Всего оренбуржцы нанесли 23 удара по воротам «Ахмата» с суммарным показателем ожидаемых голов xG 2,14.