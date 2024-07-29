Тренер «СКА-Хабаровск» обратился к игрокам в раздевалке после победы над «Сочи»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Дмитрий Воецкий обратился к футболистам красно-синих в раздевалке после выездной победы над «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура Первой лиги.

«Я на первой пресс-конференции дал нам три игры, вот это была третья — станем ли мы командой, или нет? Те качества, которые вы сегодня проявили (потому что футбол — это многогранная вещь) — они позволили нам победить. Но всё равно нам нужно ещё и ещё много работать, для того, чтобы стать той командой, которая будет не только этой победой довольствоваться, но и двигаться вперёд.

Вам огромное спасибо сегодня, самоотдача сумасшедшая была, и в таких командах приятно работать: любой тренер вам скажет, наш тренерский штаб — мы не прекращали верить, кто бы что ни говорил, что мы правильный выбор сделали, когда вас позвали в команду и с вами работаем», — приводит слова Воецкого официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск».

49-летний Дмитрий Воецкий занял пост главного тренера «СКА-Хабаровск» в июне 2024 года. Под его руководством хабаровчане потерпели поражения в двух стартовых выездных матчах Первой лиги с московскими «Торпедо» (0:4) и «Родиной» (0:1), после чего в 3-м туре обыграли в гостях «Сочи» (2:1). В турнирной таблице Первой лиги армейцы с тремя очками в трёх играх занимают 13-е место. «Сочи» в трёх матчах набрал одно очко и находится на 16-м месте — в зоне вылета.