Барко, Вендел и Лунёв — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 2-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» – трое футболистов. По два представителя – у «Динамо», ЦСКА и «Ростова». Тренером символической сборной мы выбрали Хасанби Биджиева («Динамо» Махачкала).

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо»)

Защитники: Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА)

Полузащитники: Данил Круговой (ЦСКА), Стефан Лончар («Акрон»), Вендел («Зенит»), Андрей Лангович («Ростов»)

Нападающие: Бителло («Динамо»), Угальде («Спартак»), Барко («Спартак»)