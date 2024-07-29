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Гвардиола — об игре с «Миланом»: сыграли лучше, чем в первом матче с «Селтиком»

Гвардиола — об игре с «Миланом»: сыграли лучше, чем в первом матче с «Селтиком»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Милана» (2:3) в товарищеском матче.

«Мы сыграли лучше, чем в первом матче с «Селтиком», и некоторые игроки сделали шаг вперёд. В целом всё было очень даже неплохо, все сыграли хорошо против команды-участника Лиги чемпионов.

Это был шаг вперёд: мы обошлись без травм, футболисты получили игровое время, мы прошли очередной тест и через несколько дней полетим на другой матч с «Барселоной», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

10 августа команда Гвардиолы сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в 17:00 мск.

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