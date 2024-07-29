Созин: Махачкала напоминает «Факел», им нужен трансфер лидера — тогда они останутся в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 2-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».

«По матчу «Химок» в глаза бросался их бразилец Ориньо. Невероятно слабый парень – постоянно выпадал, «привёз» первый гол. Он не готов к РПЛ. И что интересно – в махачкалинском «Динамо» таких неготовых к РПЛ нет. Мне эта команда напоминает «Факел» в первый сезон – играют без звёзд, но с полной самоотдачей. Но на одной самоотдаче матчи не выигрывают. Нужен человек-лидер, который будет решать. У Махачкалы ровная, хорошая команда с бойцовскими качествами. Но нужен трансфер лидера – и тогда они останутся.

«Краснодар» же в этом матче я не понял. Ему категорически не хватает Кордобы. Хозяева не смогли победить на классе, потому что класса-то и не хватило, его давал Кордоба – это лидер, который цепляется и забивает. Козлов – хороший молодой парень, но нужно качество. Когда вернётся Кордоба – оно появится», — сказал Созин корреспонденту «Чемпионата».