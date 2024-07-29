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«Реал» хочет подписать двух звёздных защитников свободными агентами летом 2025 года

«Реал» хочет подписать двух звёздных защитников свободными агентами летом 2025 года
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Мадридский «Реал» хочет подписать защитников «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и «Баварии» Альфонсо Дэвиса, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, «сливочные» намерены подписать двух футболистов в статусе свободного агента летом 2025 года. Ранее стало известно, что «Баварии» не удаётся договориться с Дэвисом о продлении контракта, «Ливерпуль» же планирует предложить Тренту новое соглашение.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд сыграл 37 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач. Дэвис в сезоне-2023/2024 провёл 42 матча, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Этим летом «Реал» подписал двух нападающих — Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эндрика из «Палмейраса».

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