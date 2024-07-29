Игрок «Динамо» Даса: мы показали, что можем бороться с «Зенитом»

Правый защитник московского «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о возможности борьбы с петербургским «Зенитом» за чемпионство в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«В последнем сезоне мы показали, что можем бороться с «Зенитом». Конечно, у них очень хорошая команда с сильными игроками. У них произошли большие изменения, чтобы остаться на высоком уровне. Будет сложно с ними соревноваться, но давайте посмотрим, что получится», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2023/2024 московское «Динамо» упустило чемпионское звание в 30-м туре РПЛ из-за выездного поражения от «Краснодара» (0:1), пропустив на первую строчку петербургский «Зенит». В новом сезоне-2024/2025 по итогам двух стартовых туров «Зенит» и «Динамо» занимают первое и второе места, набрав по шесть очков. На два очка меньше у ЦСКА, «Ростова» и «Оренбурга».