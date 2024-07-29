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Варан — о «Комо»: сразу увидел, что их проект особенный, не похожий ни на один другой

Варан — о «Комо»: сразу увидел, что их проект особенный, не похожий ни на один другой
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Защитник Рафаэль Варан прокомментировал переход в итальянский клуб «Комо».

«Сначала мне было любопытно узнать, в чём суть проекта. А потом я сразу увидел, что он особенный, не похожий ни на один другой из тех, что мне предлагали.

Очень счастлив. Предстоит многое сделать, это увлекательно. У меня большой опыт игры на высшем уровне, поэтому теперь я могу поделиться этими знаниями, помочь клубу закрепиться и, надеюсь, достичь вершины. Это очень волнительно», — приводит слова Варана пресс-служба «Комо».

Варан перешёл в «Комо» из «Манчестера Юнайтед» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает Варана в € 20 млн.

В прошлом сезоне Варан сыграл 32 матча и забил один мяч.

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