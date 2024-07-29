Защитник «Локомотива» Егор Погостнов назвал цель команды на сезон

Центральный защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал поражение от столичного «Динамо» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ, а также рассказал о целях железнодорожников на сезон-2024/2025.

«В матче с «Динамо» мы не реализовали свои моменты, а также невнимательно сыграли при стандартах у своих ворот. Что касается лидера в команде, кроме Баринова, то посмотрите на поле и всё увидите. Цель на сезон — выигрывать каждый матч и идти от игры к игре», — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее красно-зелёные на своём поле обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2. С тремя очками в двух матчах РПЛ железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.