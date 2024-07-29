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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов назвал цель команды на сезон

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов назвал цель команды на сезон
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Центральный защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал поражение от столичного «Динамо» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ, а также рассказал о целях железнодорожников на сезон-2024/2025.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«В матче с «Динамо» мы не реализовали свои моменты, а также невнимательно сыграли при стандартах у своих ворот. Что касается лидера в команде, кроме Баринова, то посмотрите на поле и всё увидите. Цель на сезон — выигрывать каждый матч и идти от игры к игре», — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее красно-зелёные на своём поле обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2. С тремя очками в двух матчах РПЛ железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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