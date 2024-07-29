Дуглас Коста и «Флуминенсе» расторгли контракт

Вингер Дуглас Коста расторг контракт с «Флуминенсе», сообщает Globo Esporte.

Соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до лета 2025 года. За полгода в команде Коста сыграл 22 матча, но результативными действиями не отметился.

За свою профессиональную карьеру Коста поиграл за «Шахтёр», «Баварию», «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего бразилец сыграл 534 матча, забил 76 мячей и отдал 108 голевых передач.

Среди трофеев у Косты числятся три чемпионата Германии, а также Кубок и Суперкубок Германии. В Италии бразилец выиграл три золотые медали Серии А, Кубок и Суперкубок Италии. На международной арене Коста стал победителем клубного чемпионата мира.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»