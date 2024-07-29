Пименов назвал одного из главных соперников «Зенита» в чемпионской гонке нового сезона РПЛ

Бывший российский футболист Руслан Пименов признался, что считает московский ЦСКА одним из главных соперников «Зенита» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, у армейского клуба хорошо укомплектован состав и появилась длинная скамейка запасных.

«Думаю, у ЦСКА ещё будут усиления. Да и уже укомплектован состав, наконец‑то у команды появляется скамейка. И Круговой, который полгода был без футбола, делает ключевые передачи, он рвёт и мечет. Плюс Жемалетдинов вышел и сделал голевую передачу. ЦСКА — один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом» в РПЛ», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В двух стартовых турах нового сезона ЦСКА набрал четыре очка. Армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и обыграли «Пари НН» (3:0).