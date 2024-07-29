Конте: мы усердно работаем тактически, чтобы придать «Наполи» индивидуальность

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте рассказал о подготовке неаполитанцев к предстоящему сезону.

«После долгих тренировок с большими нагрузками мы начинаем немного приходить в себя. Небольшие трудности — это нормально, мы должны поблагодарить ребят, мы пытаемся что-то делать в фазе нападения и защиты. Я вижу команду, которая проявляет интенсивность и работает вместе. Мы можем и должны совершенствоваться, потому что в течение сезона в играх будут возникать ситуации, в которых мы должны будем проявлять лучшие качества.

Мы усердно работаем с тактической точки зрения, чтобы придать команде индивидуальность. Я очень доволен готовностью и желанием ребят, но у нас ещё есть возможности для совершенствования. Через несколько дней будет следующий товарищеский матч с «Брестом», мы усердно работаем со всех точек зрения, тактически и физически. Мы продолжим работать в этих матчах на будущее», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

По итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Клуб по ходу сезона два раза менял тренера.