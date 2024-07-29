Григорян: Станкович ещё только познаёт возможности игроков «Спартака»

Российский специалист Александр Григорян высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Первый матч был провальным. Совершенно очевидно, что в Оренбурге у «Спартака» ничего не получилось. Та задумка, которая была у Станковича — бесконечная смена позиций между центральными защитниками и Умяровым, игравшим опорника, не привела к чему‑то хорошему. Всё это нарвалось на быстрые атаки. «Спартак» с «Химками» предстал уже другой командой. И Станкович достаточно много замен сделал. Он находится ещё на том этапе, когда познаёт возможности игроков», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» играл с подмосковными «Химками». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

На 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).