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Вратарь «Акрона» Волков: мы не разделяем Кубок и чемпионат — надо выигрывать везде

Вратарь «Акрона» Волков: мы не разделяем Кубок и чемпионат — надо выигрывать везде
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Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков высказался о предстоящем начале группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У нас задача одна: побеждать в каждом матче. Мы не разделяем Кубок и чемпионат. Надо выигрывать везде», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во вторник, 30 июля, «Акрон» на выезде сыграет с казанским «Рубином» в матче 1-го тура группового этапа турнира. Помимо этих двух команд, в группе D также выступают воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит».

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
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27 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю. В матче 1-го тура нынешнего сезона РПЛ «Акрон» проиграл в Москве «Локомотиву» со счётом 2:3.

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