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«Идеи узнаваемы, но их реализация не столь успешна». Эберль — о работе Компани в «Баварии»

«Идеи узнаваемы, но их реализация не столь успешна». Эберль — о работе Компани в «Баварии»
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сделал промежуточный вывод о работе нового тренера мюнхенцев Венсана Компани.

«Идеи узнаваемы, но их реализация, возможно, пока не столь успешна. В начале вы только начинаете вносить немного структуры. Это первая задача, а затем вы хотите найти решения. Это займёт некоторое время», — приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» не выиграла ни одного турнира, заняв третье место в Бундеслиге под руководством Томаса Тухеля, которого после окончания сезона сменил Венсан Компани.

38-летний бельгийский специалист возглавил мюнхенский клуб в мае 2024 года. В летнее трансферное окно «Бавария» подписала центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта», вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас» и хавбека Жоау Пальинью из «Фулхэма».

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