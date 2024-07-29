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Николай Комличенко допустил, что покинет «Ростов»

Николай Комличенко допустил, что покинет «Ростов»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко не смог пообещать болельщикам, что останется в южной команде по ходу текущего сезона. Футболист отметил, что у него нет конкретной цели уйти из «Ростова», однако исключать смену клубной прописки он также не стал.

«Могу ли пообещать болельщикам «Ростова», что останусь в команде в этом сезоне? Не могу обещать, что останусь в «Ростове». Это футбол, всё может измениться. Цели уходить у меня нет, но всё может произойти», — приводит слова Николая Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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