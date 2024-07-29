Ловчев: у Соболева осталась обида на то, как «Спартак» поступил с Джикией

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев полагает, что у нападающего красно‑белых Александра Соболева может быть обида на то, как московский клуб поступил с защитником Георгием Джикией.

«Есть подозрение, что у Соболева осталась некая обида на то, как «Спартак» поступил с его другом Георгием Джикией. Я тоже был такой, когда ругался с великими тренерами Константином Бесковым и Никитой Симоняном», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода российского нападающего.

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.