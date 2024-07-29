БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: у Соболева осталась обида на то, как «Спартак» поступил с Джикией

Ловчев: у Соболева осталась обида на то, как «Спартак» поступил с Джикией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев полагает, что у нападающего красно‑белых Александра Соболева может быть обида на то, как московский клуб поступил с защитником Георгием Джикией.

«Есть подозрение, что у Соболева осталась некая обида на то, как «Спартак» поступил с его другом Георгием Джикией. Я тоже был такой, когда ругался с великими тренерами Константином Бесковым и Никитой Симоняном», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода российского нападающего.

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Угальде — об отстранении Соболева: он хороший игрок, но это решение клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android