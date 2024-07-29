«Челси» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025

Английский футбольный клуб «Челси» на своём официальном сайте представил новую гостевую форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Челси»

Фото: ФК «Челси»

«Тема «синего пламени», использованная в домашней футболке этого года, продолжается и в гостевой, а оранжевый цвет акцентирует внимание на огне и общих амбициях, страсти и решимости всего клуба добиться успеха как на поле, так и за его пределами. Вместе мы горим синим пламенем», — написано в заявлении клуба.

Напомним, лондонский «Челси» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на шестом месте, которое даёт команде право выступить в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025. «Синие» набрали 63 очка за 38 матчей. В минувшем розыгрыше Кубка Англии лондонцы дошли до стадии 1/2 финала, где с минимальным счётом уступили «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «аристократы» уступили «Ливерпулю» в финале турнира со счётом 0:1. В еврокубках в сезоне-2023/2024 команда участия не принимала.