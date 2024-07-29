Гендиректор «Пари НН» — о неудачном старте сезона: мы не до конца укомплектовали состав

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал неудачное начало сезона для нижегородцев.

— Не самый удачный старт «Пари НН» в новом сезоне. Что пошло не так?

— Спортивную причину обозначит тренер. С моей точки зрения, дело в том, что команда продолжает свой путь в летнем трансферном окне. Мы хотим ещё усилиться, потому что ещё не до конца укомплектовали состав. Сейчас выходят новички, которые не были в должной мере наиграны во время летних сборов, они присоединились в конце, а некоторые подъехали даже после. И стоит сказать про след травм, длящийся ещё с прошлого сезона, — приводит слова Гусейнова «РБ Спорт».

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Пари НН» встречался с московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. На 15-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт в игре. На 50-й минуте защитник гостей Игорь Дивеев удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте полузащитник москвичей Иван Обляков довёл дело до разгрома. В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.